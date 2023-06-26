Öğretmenleri Baran Bindak’ın önderliğinde “Kurşun Kalemler” projesini başlatan minikler, kendi hikayelerinden oluşan “Hikayemiz Hep Burada” isimli kitap çıkardı.

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğretmeni Baran Bindak, öğrencilerin hem yazıp hem de çizdiği “Kurşun Kalemler” projesini hayata geçirdi. Buna göre öğrenciler kendi hikayelerini yazdı, ardından her hikayeye uygun resim çizdi. Miniklerin çizimli hikayeleri, “Hikayemiz Hep Burada” isimli kitapta toplandı. Öğretmen Bindak, “Çocukların iç motivasyonunu harekete geçirirsek ve onları bir an olsun serbest bırakırsak neler başarabileceklerini bir kere daha görmüş olduk. Bu projelerin devamı gelecek, takipte kalın” dedi.

“Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine izin verdim”

Çocuklarla demokratik bir şekilde ilerlediklerini, onlara 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalıştığını belirten Bindak, “Öğrencilerim hikayelerini yazdıktan sonra onları tek tek tahtaya çıkıp arkadaşlarının karşısında hikayelerini okuttum ve bu sayede özgüven kazanmalarını sağlamaya çalıştım. Hikayedeki resimler için zorlandıkları yerde birbirlerinden destek almalarını istedim. Resimleri çizdikten sonra çocukların kendini değerlendirmesine fırsat verdim. Onlar zorlandıkları yerde bırakmadı, devam etti. Başladıkları işi bırakmak istemediler. Kitap çıktıktan sonra ‘Öğretmenim, yaz tatilinde yazmaya devam edeceğiz’ dediler. Ayrıca ebeveynlerden aldığımız geri bildirimler de bu yolda başarılı olduğumuzu gösterdi. Bunların hiçbirini ödülle ve zorlamayla yaptıramazdım. Onlara sadece ‘Hikaye yazmak ister misiniz?’ dedim ve oturup onları hayranlıkla izledim. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine izin verdim” diye konuştu.