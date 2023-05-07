Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sevil Dağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven’e “Sev Sevil” isimli yeni kitabını hediye etti.

Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Mehmet Sağsöz ve Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sevil Dağcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Ziyarette Sevil Dağcı, yeni kitabı “Sev Sevil”’i İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ve Tuba Sinan’a hediye etti. Müdür Güven, kendini geliştiren, ilmi ve sanatsal faaliyetlerde bulunan öğretmenlerin her zaman destekçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.