Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojisi Bölümü öğrencileri, öğretmen ve velileriyle birlikte depremzadeler için eldiven, atkı, bere, patik ve battaniye yapımına başladı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojisi Bölümü öğrencileri, öğretmen ve velileriyle birlikte depremzadeler için eldiven, atkı, bere, patik ve battaniye yapımına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD’ın ortak projesiyle Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojisi Bölümü tarafından başlatılan çalışmalara öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci anneleri katılıyor. El birliğiyle hazırlanan eldiven, atkı, bere, patik ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan kışlık malzemelerin deprem bölgelerine gönderileceği ifade edildi. Yapılan çalışmaların ihtiyaçların karşılanmasına kadar devam edeceği ifade edildi.