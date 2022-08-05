1991 yılında yaşanan terör olayları yüzünden öğretmenlik mesleğini bırakmak zorunda kalan 52 yaşındaki Ergin Koçpınar, her gün bir öğretmen gibi giyinip, 15 bin 500 adım atarak hem tespihlerini satıyor hem de öğrencilerine veremediği bilgileri vatandaşlara aktarıyor.

1991 yılında yaşanan terör olayları yüzünden öğretmenlik mesleğini bırakmak zorunda kalan 52 yaşındaki Ergin Koçpınar, her gün bir öğretmen gibi giyinip, 15 bin 500 adım atarak hem tespihlerini satıyor hem de öğrencilerine veremediği bilgileri vatandaşlara aktarıyor.

1990’lı yıllarda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşanan terör olayları, Bingöl’ün Adaklı ilçesinde sözleşmeli öğretmenlik yapan Ergin Koçpınar’ın hayatını da etkiledi. Yaşanan olaylar yüzünden mesleğini bırakmak zorunda kalan Koçpınar, 1991 yılında İstanbul’a göç etmek zorunda kaldı. İstanbul’da uzun yıllarda tespih ticaretiyle uğraşan Koçpınar, ardından Elazığ’a gelerek sokak sokak tespih satmaya başladı. Eğitim sevdasıyla yanıp tutuşan Koçpınar, şimdilerde bir öğretmen gibi giyinerek günde 15 bin 500 adım atıp sokaklarda hem tespihlerini satıyor hem de öğrencilerine veremediği bilgileri vatandaşlara aktarıyor.

1991 yılında Bingöl’ün Adaklı ilçesinde sözleşmeli öğretmenlik yaptığını belirten Ergin Koçpınar, “Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde terör olaylarından dolayı biz göç yaşadık ve can kayıplarımız oldu. Sadece biz değil bütün vatandaşlarımız mağdur oldu. Bizde ondan dolayı İstanbul’a göç etmek zorunda kaldık. İstanbul’da da ticarete başladım. 25 senedir konuşarak tespih satıyorum. Evde yapıp dükkanlara da satıyorum. Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde 10 dönümlük bir arazim var. Bu sene 5 dönüm alana buğday ektim onları biçtikten sonra saat 11.30’da Elazığ’a gelerek akşam 19.00’a kadar tespihleri satıyorum. Geçmişimizden aldığımız güç ile geleceğimi imar etmek için gerçekten eğitim şart. Onun için ben tespih satarken ağzımdan çıkan sözleri gönüllü olarak yapıyorum. İlla okulda olmamız gerekmiyor. Öğrencilere veremediğim bilgileri tespihleri satarken sokakta vermeye çalışıyorum. Çünkü eğitim olmazsa olmaz. 25 senedir bu işi yapıyorum ve günde 15 bin 500 adım atıyorum. Neredeyse Elazığ’ın merkezini yürüyerek bitiyorum. Zaten beni gördüklerin de ihtiyacı olan tespih dizdiriyor, püskül yaptırıyor ve ayrıca yurtdışından gelen gurbetçiler benden hediyelik alıyor” dedi.