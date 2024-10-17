Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Kırşehir Öğretmen Akademileri’ programlarının açılışı yapıldı.

Öğretmen Akademileri programlarıyla mesleki eğitimlerin öneminin yanı sıra çocukların ebeveynlerinden aldıkları bilgilerin öğretmenler aracılığıyla pekiştirilmesi ve eğitimde kalitenin arttırılması hedefleniyor. Program açılışında konuşan veliler ve öğretmenlere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen; öğretmenlerin ana amacının öğretmek olduğunu ve çocuklarla ailelerinden çok vakit geçirdiklerini söyledi. Gülşen; "Öğretmenlik mesleği bir öğretme mesleğidir. Ömrümüz boyunca evlatlarımıza sevgi-saygıyı öğretiriz, hoşgörü ve paylaşmayı öğretiriz, kalemi tutmayı sonrasında tuttukları bu kalemle günü geldiğinde ülkenin geleceğine imza atmayı öğretiriz" dedi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise; "Öğretmen Akademilerini eğitimdeki başarı çıtamızın yükselmesi açısından önemli görüyor, programın başarıyla tamamlanacağına inanıyorum. Öğretmenlerimize, Ahi Evran-ı Veli’yi, Cacabey’i, Neşet Ertaş’ı yetiştirmiş bu verimli topraklarda daha nice değerler yetiştirme adına yapacakları bu kıymetli yolculukta şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğretmenler şiirler okurken, Hacivat - Karagöz gösterimi de yapıldı.