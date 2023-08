Şehitkamil Belediyesi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) hazırlanan öğretmen adaylarına nitelikli ve hijyenik ortamda ders çalışma imkanı sunuyor. Öğrencilerin akademik başarılarını arttırarak, hedeflerine ulaşmalarında büyük imkan sunan Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanat ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını artıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturan Şehitkamil Belediyesi, bu konuda kapasite artırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin birçok noktasında bulunan gençlik kütüphanelerine öğrenciler, büyük ilgi göstermeyi sürdürüyor. Hafta sonu yapılacak olan KPSS ÖABT’ye Şehitkamil Belediyesine bağlı gençlik kütüphanelerinde hazırlanan öğretmen adayları, tüm imkanlardan ücretsiz yararlanıyor. Öğretmen adaylarına; çalışma ortamının yanı sıra, konu araştırmalarına yardımcı olmak için bilgisayar hizmeti de sunuluyor. Sabah 08:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında hizmet veren Gençlik Kütüphaneleri tam kapasite ile çalışıyor.

Tüm öğretmen adaylarımıza başarılar diliyorum

Sınava girecek öğretmen adaylarına ellerinden gelen desteği sunduklarını ifade eden Belkıs Gençlik Kütüphanesi İdarecisi Ali Beyazıt, “Yaz dönemi olmasına rağmen günlük ortalama 200 öğrencimiz kütüphanemize geliyor. Şu anda 12. sınıfa geçen öğrencilerimiz. Şimdi gelen öğrencilerimiz önümüzdeki sene yapılacak olan YKS’ye için hazırlanıyor. Bunun dışında bu hafta sonu KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı var. Şu an 20 öğretmen adayımız da hafta sonu yapılacak olan sınav için kütüphanemize gelerek, burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Sessiz, sakin ve huzurlu bir ortamda sınava hazırlanıyorlar. Bizler de hocalar olarak öğretmen adaylarımızın sınavda başarılı olmaları adına elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ben şimdiden sınava girecek olan tüm öğretmen adaylarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekten burası Gazikent bölgesi için güzel bir yer olmuş

Hafta sonu yapılacak olan KPSS ÖABT’ye girecek olan Emrah Tanrıverdi, “Bu hafta sonu yapılacak olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı için Şehitkamil Belediyemiz Belkıs Gençlik Kütüphanesine gelerek çalışmalarımı sürdürüyorum. Sınava çok az bir süre kaldı. Şu an çalıştığımız ortam gerçekten çok güzel. Çalışma ortamı olsun, çay ikramları olsun her öğrencinin ihtiyacı karşılanmış. Gerçekten burası Gazikent bölgesi için güzel bir yer olmuş. Her öğrenciye tavsiye edilebilecek, her öğrencinin geleceği bir yer. Tüm gençlere tavsiye ediyorum. Kendi arkadaşlarımı da buraya yönlendiriyorum zaten. Hem belediyelerimize hem de buradaki hocalarımıza bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu süreci daha da rahat bir şekilde atlattık

Öğretmen adayı Emine Ayhan ise yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Şehitkamil Belediyemizin Belkıs Gençlik Kütüphanesinde KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine çalışıyorum. Şehitkamil Belediyemizin sunmuş olduğu bu imkana sahip olduğumuz için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Buradaki çalışma ortamı, buradaki hocaların bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı, bu süreci daha da rahat bir şekilde atlattık. Bu hafta sonu da sınavımız var, umarım sınavımız çok güzel geçer. Rabbim inşallah emeklerimizin karşılığını almayı nasip eder ve güzel bir şekilde bu süreci sonlandırırız. Ben, bizlere sunmuş oldukları tüm imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum.”