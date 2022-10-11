Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Oğuz Kızılçay’ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 2221 Konuk ve Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı doğrultusunda destek almaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Oğuz Kızılçay’ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 2221 Konuk ve Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı doğrultusunda destek almaya hak kazandı.

Öğretim üyesi Kızılçay’ın Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone ve lisansüstü öğrencisi Mustafa Turna ile birlikte sunduğu “Derin Öğrenme ile Beyin Aktivitesinden Kişinin Gördüğü Resmin Tespit Edilmesi” isimli projenin, insan beyninin görsel korteksiyle ilgili olduğu bildirildi.

Proje ile ilgili detayları paylaşan Kızılçay, konuk bilim insanı ile birlikte, çalışma doğrultusunda insan beyninin görsel korteksinin V1, V2 ve V3 voxellerinin doğal resimlere verdiği tepki ile imajın frekans ve oryantasyon arasındaki bağlantının derin öğrenme yöntemi ile elde edilebileceğini, böylece kişinin görsel korteksindeki elektriksel aktiviteden hangi imajı gördüğü konusunda isabetli tahminler yapılabileceğini söyledi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışma hakkında açıklamada bulunan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Oğuz Kızılçay, Brezilya’nın saygın üniversitelerinden biri olan Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)’de görev yapan Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone’yi konuk bilim insanı olarak üniversitede 1 ay boyunca ağırlayacaklarını ifade etti.

Davet edilen bilim insanının yapay zeka alanında oldukça tecrübeli olduğunu aktaran Dr. Kızılçay, Prof. Dr. Dante Barone’nin bilgisayar mühendisliği öğrencilerine aktaracağı vizyonun değerli olduğunu, bu girişimin bölüm ve üniversite adına oldukça kıymetli olduğunu belirtti.