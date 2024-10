İzmir’de yaşayan Doç. Dr. Melike Tekindal, elle muayene sırasında göğsündeki kitleyi tespit etti, 4. evrede kanseri yakalayarak hastalığı atlattı. Meme kanserine karşı farkındalık ayı kapsamında elle muayene çağrısı yapan Prof. Dr. Murat Kemal Atahan, “Bu işin ne kadar erken tanısını koyarsak bizim tedavi edebilmemiz çok kolay; çünkü artık meme kanseri erken tanı konduğunda tedavi edilebilir bir hastalık. Her ay kendi kendine elle muayene çok önemli” dedi.

1-31 Ekim Meme Kanserine Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı nedeniyle, Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Her 8 kadından 1’inde görülen meme kanserine karşı ise erken teşhis önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle kadınların elle muayene yapmasını, bir kitle görmesi durumunda ise doktoruna başvurması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kanseri 4. evrede yakaladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Tekindal da (39), yaklaşık 1,5 yıl önce elle muayene sırasında göğsünde bir kitle olduğunu fark etti. Tekindal, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Kemal Atahan’a başvurdu. Mamografi ve ultrason sonuçlarının ardından Melike Tekindal’a 4. evre kanser teşhisi konuldu.

Kemikte yayılım ve metastaz olan hastalıkla ilgili hemen bir tedavi süreci hazırlandı. Doç. Dr. Melike Tekindal, bu sırada akıllı ilaçlar kullandı, iki defa ameliyat geçirdi. Çok geç olmadan elle muayene sırasında kitleyi yakalayan Tekindal, şu sıralarda sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirerek kontrollerini aksatmıyor.

Bir yandan tedavi oldu, derslerini aksatmadı

Melike Tekindal, hem tedavi olduğunu, hem de öğrencilerine ders verdiğini ifade ederek, “Kitleyi ben memede hissettim. Küçük bir ağrı vardı; ama elle kontrol ettiğimde direkt zaten kitleyi hissedebiliyordum. Sonrasında hastaneye başvurdum ve bir tedavi planı ortaya çıkarıldı. Öncelikli olarak 4. evrede belirlenen tedavi planında, akıllı ilaç kullanımına karar verildi. Akıllı ilacı yaklaşık 8 ay kullandıktan sonra operasyon geçirdim. Memedeki o elime gelen kitle ve lenf bezlerindeki kitleler alındı. Arka arkaya iki operasyon geçirdim. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Akıllı ilaç kullanımı hayatımda çok büyük değişikliklere sebep olmadı. O yüzden çok mutluyum açıkçası. 4. seviye olmasıyla birlikte uygulanan tedavi, yaşam şartlarımı hiçbir şekilde etkilemedi. Çalışmaya devam ettim, işime devam ettim, öğretim üyeliğime devam ettim, araştırmalarımı yaptım, yayınlarımı yaptım ve öğrencilerimle derslere girdim. Kadınlarımız kendisini ihmal etmesin. Memede kitle hissediyorlarsa mutlaka ve mutlaka doktoruna başvursun” dedi.

"Artık meme kanseri erken tanı konduğunda tedavi edilebilir bir hastalık"

Prof. Dr. Murat Kemal Atahan da, meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu söyledi. Erken teşhise dikkat çeken Atahan, “Ekim ayı, tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı. O yüzden ekim ayı içinde biz kadınlarımıza erken tanının hayat kurtardığını anlatarak, meme kanserinde farkındalık için çalışmalar yürütüyoruz. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Her 8 kadından 1’i meme kanserine yakalanmakta. Bu işin ne kadar erken tanısını koyarsak bizim tedavi edebilmemiz çok kolay; çünkü artık meme kanseri erken tanı konduğunda tedavi edilebilir bir hastalık. Bu yüzden mutlaka her kadının 40 yaşından itibaren yıllık düzenli mamografi çekilmesini istiyoruz; çünkü bizim temel radyolojik olarak tanı koyulması için enstrümanımız mamografi. Kendi kendine muayene çok önemli her ay; ama onun dışında ele dahi gelmeyen kitleleri biz mamografiyle tespit edebilip, çok erken dönemde bu hastalığı tedavi etme şansına sahibiz artık. 20 yaşından itibaren her kadının mutlaka kendini belli dönemlerde muayene etmesi lazım. 40 yaşından sonra da mutlaka mamografiyle beraber bir meme cerrahına görülmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

"Tıp çok ilerledi. Artık bu hastalıktan korkmamamız gerekiyor"

Prof. Dr. Murat Kemal Atahan, “Melike Hanım, bize ilk geldiğinde aslında çok erken evre değildi; kemikte metastaz vardı, 4. evreydi. Tıp çok ilerledi. Artık bu hastalıktan korkmamamız gerekiyor; çünkü tedavi edilebilir bir hastalık. Uygun tedavilerle ilk önce akıllı ilaç tedavisi aldı; yani bizim hedefe yönelik moleküller dediğimiz yöntemle, bütün her şeyi tamamen geriledi. Ardından ameliyatını oldu. Ameliyattan sonra da şuan gayet iyi Melike Hanım. Çok mutlu. Şu anda tamamen atlatmış durumdayız.”