AYDIN (İHA) – Aydın’da zor şartlarda eğitim hayatını tamamlayan Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Menderes Akdağ, tarafından 20 çocuğun katılımı ile gerçekleştirilen ‘Sihir’ adlı filmin galası Kızılcaköy’de gerçekleştirildi. Gösterimde filmi izleyenler zaman zaman güldü zaman ise duygusal anlar yaşadı.

Geçimini illüzyon gösterileri yaparak sağlayan bir baba ile O’nun engelli kızının yaşam hikayesinin ele alındığı filmde “Sahip olduklarımız hayatımızın gerçek sihridir” mesajı verilmeye çalışıldı. Aydın’da çekilen filmle ilgili bilgi veren Menderes Akdağ, “Filmimizin çekimi, çocukların oyunculuk eğitimleriyle birlikte 3 ay sürdü. Kahramanmaraş depreminden hemen önce çekimleri tamamlanan filmin galası ülkemizin yaşadığı acılı süreç nedeniyle bugün gerçekleştirildi” dedi.

“Mesajımız sahip olduğumuz değerler ve ailece birlikte vakit geçirmenin önemi”

Globalleşen dünyada iletişim araçları ile birlikte uzaklar yakın, hatta tüm dünya telefonların içinde toplanırken aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin aynı ortamda toplanmaz hale geldiğini belirten Filmin yapımcısı ve yönetmeni Menderes Akdağ, “Bu filmde, izleyicilerinin çoğu çocuklarıyla vakit geçirmenin ne kadar kıymetli olduğunu fark ettiklerini belirttiler. Hızla akıp giden dünya hayatında herkesin birbirine daha sıkı sarılması gerekiyor. Böylesi güzel bir çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emekleri olan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.