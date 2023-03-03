Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Dr. Evrim Yılmaz, yürütücüsü olduğu proje ile TÜBİTAK 3005 Programı desteği kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Dr. Evrim Yılmaz, yürütücüsü olduğu proje ile TÜBİTAK 3005 Programı desteği kazandı.

Sosyoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Evrim Yılmaz "Kolaylaştırılmış Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yazılımı ve Twitter’da Göç Üzerine Kamuoyu Algıları ve Tutumları Araştırması" projesi ile TÜBİTAK 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Programlama geçmişi olmayan sosyal bilimcilerin dijital veri kümelerini analiz edilebilmesi kapsamında hazırlanan proje ile hesaplamalı sosyal bilimler alanında çalışmalar yapılması amaçlanıyor.