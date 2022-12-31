DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü bünyesinde bulunan Gençlik merkezleri, öğrencilere öğretici faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü bünyesinde bulunan Gençlik merkezleri, öğrencilere öğretici faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor.

Düzce’de bir çok cami bünyesinde gençlik merkezleri kuruldu. Öğrencilerin yaz kış demeden camilere gelebilmesi için planlanan gençlik merkezlerinde çeşitli faaliyetlerde yürütülüyor. Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerin denetlenmesi için Düzce Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Hasan Çiçek Karaca Cami Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlerle öğretici ve eğlenceli vakitler geçiren Hasan Çiçek, faaliyetlerinden dolayı din görevlisi Cemalettin Arslan’ı tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.