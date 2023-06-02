Denizli’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan ve 18 halk eğitim merkezi kursiyerlerin yıl boyunca el emekleriyle hazırladıkları ürünlerinin yer aldığı sergi beğeni topladı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programına Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, sivil toplum kuruluşları, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan açılış programı Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu Halk Oyunları Ekibinin gösterisi sonrası Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden oluşan Türk Sanat Müziği ekibinin konseri ile devam etti.

Program açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Hepimizin temel düsturu beşikten mezara kadar ilim öğrenerek öğrendiklerimizi hayatın içerisinde uygulayabilmektir. Eğitimin teorikten pratiğe dökülmesi ve genele yansıtılması toplumun eğitim ve kültür açısından gelişmesi anlamında çok önemli bir durumdur. Halk eğitimi faaliyetlerimiz tüm bunların gerçekleştirilmesinde büyük rol almaktadır. Hem dinimizde hem de kültürümüzde öğrenmenin yaşı yoktur. İnsan olarak dünyaya geldiğimizde farklı yetenek ve beceri setleri ile dünyaya geliyoruz. Bunların keşfedilmesi ve geliştirilmesi için de en önemli ortamlar eğitim ortamlarıdır. Hayat boyu ile ilgili olarak da halk eğitimi merkezlerimizdir. Halk eğitimi etkinliklerinde eğlenerek öğrenme ve öğrenmenin kalıcı hale getirilmesi adına içselleştirilmesine büyük gayret gösteriyoruz. Eğitim, üretim ve istihdam noktasında; halk eğitimi merkezlerimizde kadınlarımız daha fazla ilgi göstermektedir. Toplumda anne bilirse çocuk bilir, toplumda anne bilirse aile bilir ve toplumda anne bilirse mahalle, şehir, ülke bilir. Kadınlarımızın yeteneklerinin geliştirilmesi ve onlarında üretim bandına dahil olması en önemli önceliklerimizin arasındadır. Tüm bu faaliyetlerimizi yerel yönetimlerimiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halk eğitimi kurslarımız arz temelli değil, talep temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ise “Denizli’miz ahilik kültürünün doğduğu bir memlekettir. Üretmenin ne kadar değerli bir hizmet olduğunu, üreten insanın vatana ve milletine ne kadar hizmet ettiğini bilen bir kültürden geliyoruz. Halk eğitimi merkezlerimizde de her yaştan vatandaşımız üretimin içinde yer alıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut konuşmasında “Halk eğitimi faaliyetlerimiz eğitimde marka olan ilimizde gururla konuştuğumuz faaliyetlerimizdir. Başarıda emeği geçen tüm eğitimcilerimizi kutluyorum” dedi.

Açılış programının sonrasından protokol heyeti sergi salonuna geçerek halk eğitimi merkezleri kursiyerlerinin yıl boyunca el emekleri ile hazırladıkları ürünlerinin yer aldığı serginin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici sergide yer alan tüm stantları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden eserleri hakkında bilgiler aldı.

Halk Eğitimi Merkezleri usta öğreticileri eşliğinde kursiyerlerin el emeği göz nuru binlerce eserinden oluşan ve 130 standın yer aldığı sergi; 1-3 Haziran 2023 tarihleri arasında açık olacak ve gezilebilecek.