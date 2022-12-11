Konya’da Meram Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan ayakkabı üretimi ile giyim kursuna katılan kursiyerler, hem meslek öğrenirken üretiyor, hem de yaptıkları üretimden para kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor ve istihdam imkanı buluyor.

Konya’da Meram Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan ayakkabı üretimi ile giyim kursuna katılan kursiyerler, hem meslek öğrenirken üretiyor, hem de yaptıkları üretimden para kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor ve istihdam imkanı buluyor.

Konya Meram Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi ile Giyim Üretim Teknolojisi Atölyesi’nde eğitim, öğretim ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Ayakkabı ve giyim atölyesinden Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 76 bin çift ayakkabı, 56 bin takım eşofman üretimi siparişi alındı. Kurslara katılan vatandaşlar tarafından siparişlerden bugüne kadar 23 bin çift ayakkabı ve 35 bin takım eşofmanın üretimi gerçekleştirilirken, bu ürünler Türkiye’nin 81 iline dağıtılıyor. Kursiyerler ise kurulan atölyelerde bir yandan Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi ile Giyim Üretim Teknolojisi Alanı’nda eğitim alırken diğer yandan da yaptıkları üretimden dolayı ücret alarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ayrıca kurslarda gördükleri eğitimden sonra sertifika alan kursiyerler istihdam imkanı da bulabiliyor.

“180 kursiyerimiz hem üretiyor hem de eğitim alıyor”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, atölyelerde çok hummalı bir çalışma olduğunu belirterek, “Bizim de onur duyduğumuz bir çalışma bu. 180 kursiyerimiz hem üretiyor hem de eğitim alıyor. Burada ayakkabı ve giyim atölyesi kurduk. Kursiyerlerimiz hem yaptıkları işlerden dolayı ücret alıyor hem de ayakkabı üretimi ve giyim alanında eğitim alıp belge ve sertifika alıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza eşofman takımı ve ayakkabı üretimi yapıyoruz. Bayağı da bir üretim gerçekleştirdik. Burada büyük bir emek var. Meram Halk Eğitim Merkezimiz 2022 yılı içerisinde bin 750 tane de kurs açtı. Yaklaşık 60 bin vatandaşımıza kurs verdik” dedi.

“Kursiyerlerimiz öğrendikleri işlerden sonra sanayide istihdam imkanı bulmaktadır”

Meram Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recai Şentürk, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sürecinde bin 750 kursun açıldığını kaydederek, “Bu kurslarımızdan bugüne kadar 60 bin kursiyerimiz istifade etmiştir. Bu da Meram ilçemizin nüfusunun yüzde 17’sine tekabül etmektedir. Bünyemizde açılan kurslarımız içerisinde vatandaşlarımızın en çok rağbet gösterdiği kurslarımız, Giyim Üretim Teknolojisi Alanı başta olmak üzere Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanında toplam 24 alanımız bulunmaktadır. Bu alanlarımızda öğrenim gören kursiyerlerimiz edindikleri, öğrendikleri iş ve işlemlerden sonra, kursları bitirdikten sonra sanayide istihdam imkanı bulmaktadır. Buradaki atölye, kurumumuz bünyesindeki en büyük atölyelerimizden bir tanesi. Giyim Üretim Teknolojisi Alanı ile Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanında toplam 8 atölyemiz mevcut. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyacı olan yaklaşık 76 bin çift ayakkabı bu atölyede üretildi. Giyim Üretim Teknolojisi Alanındaki atölyemizde ise günlük 600 takım eşofman üretilmekte. Günlük eşofman takımı üretim kapasitemiz bin 500 civarındadır. Yine atölyelerimizde günlük 500 çift civarında ayakkabı üretilmektedir” şeklinde konuştu.

“En temel amacımız eğitmek, öğretmek aynı zamanda üretmektir”

Toplam 75 alanda, 3 bin 880 modülde kurs faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Recai Şentürk, “Meram Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 75 alanın birçoğunda kurs faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Özellikle binamızla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına ait birçok binamızı da derslik olarak kullanıyoruz. Şu ana kadarki yapmış olduğumuz eğitim öğretim faaliyetlerinin oldukça başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bunun göstergesi olarak da her geçen gün bünyemizde faaliyet gösteren kurslarımıza yoğun bir taleple karşı karşıyayız. En temel amacımız ise eğitmek, öğretmek aynı zamanda üretmektir. İnşallah eğiten, öğreten ve üreten bir kurum olarak hayatımıza devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Hem öğreniyor hem de meslek sahibi oluyorlar

Ayakkabı üretimi kursiyerlerinden Sümeyye Dedecik de, Meram Halk Eğitim Merkezi’nin kurslarında yer aldığını söyleyerek, “Bu sayede hem öğreniyorum hem de meslek sahibi oluyorum. Daha sonra iş imkanım da sağlanıyor. 3 aylık eğitimimle buradayım ve bir şeyler başardığımı düşünüyorum. Özellikle hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İş imkanının aldığım kurstan sonra fazla olacağına inanıyorum. Zaten hocalarımız bu konuda da çok yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

Eşofman üretimi kursiyerlerinden Mine Güç ise, “4 ay önce dikiş öğrenmek için gelmiştim. Geldim meslek öğrendim. Hocama teşekkür ediyorum, bu mesleği bize öğretti. Çalışıyoruz, arkadaşlarla beraber burada aile gibi olduk. Çok güzel işler başarıyoruz. Gelen ürünleri dikiyoruz. Para kazanıyoruz, aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Çok memnunuz. Tabii her şeyi tam yapabildikten sonra ileride kendi atölyemi kurmak isterim” diye konuştu.