Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve öğretimi destekleyen çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, ailesi Mersin’de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için hayata geçirdiği öğrenim yardımı bu yıl da sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin evraklarını teslim etme süresi uzatıldı. Daha önce 11 Kasım olarak açıklanan evrakların son teslim tarihi, yetiştirmeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 25 Kasım’a uzatıldı. Öğrenim yardımından faydalanmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sayfası olan https://imsva91 ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.mersin.bel.tr&umid=BA4E9919-ED91 3605-948A-7508028B2C43&auth=3b1925d1bc8738e93b0ed0c6e2bc564debba9efa 9f6aa656d7135a2369e55765ae6a7fb760aad25b adresinde “Duyurular” kısmında açılan “Öğrenim Yardımı Başvurusu” linkinden giriş yaparak formu doldurup, istenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf veya PDF olarak yükleyerek ön kayıt başvurusunu yapabilecek.

Ön Kayıt Başvurusu yapıldıktan sonra sistem tarafından verilen 4 haneli kayıt numarası, istenen evraklarla birlikte kurs merkezlerine en geç 25 Kasım 2022 tarihine kadar teslim edilecek.