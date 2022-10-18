Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi’nde dün öğlen saatinde okuldan öğle yemeği için çıkıp evine giden 11 yaşındaki B.E.’ye, yolun karşısına geçmek isterken Batuhan Ş.’nin kullandığı 06 LPD 01 plakalı otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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