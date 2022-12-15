Anadolu Üniversitesinde her gün yaklaşık 20 bin öğrenci ve personel 3 öğün yemek yerken, lokantalarda 50 TL olan menülerin 5 TL’den sunulması öğrencilerin bütçelerine de önemli ölçüde destek oluyor.

Anadolu Üniversitesinde her gün yaklaşık 20 bin öğrenci ve personel 3 öğün yemek yerken, lokantalarda 50 TL olan menülerin 5 TL’den sunulması öğrencilerin bütçelerine de önemli ölçüde destek oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde bilinen bir sosyal medya kanalında üniversitelerin yemekleri karşılaştırıldı. Birçok üniversiteden öğrencilerin katılım sağladığı paylaşımda, Anadolu Üniversitesinin yemekleri fiyat ve lezzet açısından açık ara ön plana çıkarak güzel yorulmalar aldı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde pişirilen 3 öğün yemekler, günlük ortalama 15 bin öğrenciye sunuluyor. Her ayın ilk menüsü Anadolu Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından yapılan anket ile öğrencilerce belirlerken, 5 liradan satın alınan menülerinin yanı sıra, vejetaryen ve çölyak hastası öğrenciler için özel olarak üretilen glütensiz menü hizmeti de veriliyor. 2022-2023 Öğretim yılı güz döneminde edinilen bilgiye göre günlük 19 bin 051 kişiye kadar yemek hizmeti verildi. Yemek kalitesi, fiyat ve hijyenden memnun olan öğrenciler, normal şartlarda 50 TL alabilecekleri menüyü 5 TL’ye yemenin mutluluğunu yaşıyor. 3 öğününü 15 TL’den yiyen öğrenciler önemli ölçüde tasarruf ediyor.

“Yemekler olabildiğince çeşitli çıkıyor”

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi Bulut Cesur, uzun yıllardır kampüste yemek yediğini belirtti. Dışarıda aynı menüyü 5 kat daha fazla ücret ile alabileceğine değinen Cesur, “Yemekler hijyen açısından güzel. Ben şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Arkadaşlarımdan da olumsuz bir şey duymadım. Yemekler olabildiğince çeşitli çıkıyor. Dışarıda lokanta sayısı arttı ama ben burada yaşadığım için dışarıda pek yemiyorum. Sadece yemekhanede yiyorum. Dışarıdaki fiyatları görüyorum, herhalde bu menüyü en az 4-5 katına yiyebilirsiniz” diye konuştu.

Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi öğrencisi Zeynep Özkırım yemekleri beğendiğinin altını çizerek, “Ben beğeniyorum, bence de gayet güzel. Arkadaşlarım diğer üniversitelerde beğenmiyorlar ama ben burada beğeniyorum. Onlar lezzet açısından hiç memnun değiller ama biz gayet memnunuz” diye konuştu.

“Dışarıda yemiş olsam 40 liradan aşağıya vermem, burada şu an 5 lira“

Anadolu Üniversitesi Reklamcılık bölümü öğrencisi Süleyman Bilgin ise diğer üniversitelerde de yemek yediğini ama buranın daha kaliteli olduğundan şu sözlerle bahsetti:

“Ben birkaç üniversitede yemek yedim ama Anadolu üniversitesi fiyat ve lezzet açısından cidden ön sıralarda çünkü hem ucuz, hem de lezzeti iyi, çeşidi iyi. Dışarıda yemiş olsam 40 liradan aşağıya vermem, burada şu an 5 lira. Genelde öğlenler yiyorum ama bazen akşamları da yiyorum."