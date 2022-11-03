Boğazına şeker kaçan öğrenciyi ’Heimlich manevrası’ ile kurtaran öğretmen ve hayatı kurtulan öğrenci o anları anlattı. Öğretmen, “Çocuğun boğazına bir şey kaçtığını görünce hemen ilk yardım kursunda öğrendiğim hareketi hiç çekinmeden yaptım” dedi.

Boğazına şeker kaçan öğrenciyi ’Heimlich manevrası’ ile kurtaran öğretmen ve hayatı kurtulan öğrenci o anları anlattı. Öğretmen, “Çocuğun boğazına bir şey kaçtığını görünce hemen ilk yardım kursunda öğrendiğim hareketi hiç çekinmeden yaptım” dedi.

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10’uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu’nun boğazına ders sırasında yediği şeker kaçtı. Arkadaşlarının fenalaştığını gören öğrenciler sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı. Durumu fark eden elektrik öğretmeni Ömer Akdemir, hemen Heimlich manevrası yaparak, Maraşlıoğlu’nun boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı.

Öğrencisinin hayatını kurtaran Akdemir’in 2021 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi’nde eğitim aldığı öğrenildi.

Bu arada, yaşananlar, sınıfın güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Öğrencisinin hayatını kurtaran Akdemir, daha önce ilk yardım kursu aldığını belirterek, “Öğrenci yanıma geldiğinde düşmek üzereydi. Onun boğazına bir şey kaçtığını fark edip hemen ilk yardımda öğrendiğim hareketi yaptım. İlk yaptığımda başarılı olamadığımı fark ettim. İkinci kez yaptığımda öğrencinin rahatladığını gördüm. İlk yardım kursu almamış olsam bunu yapamazdım. Bir öğrencimin hayatımı kurtardığım için çok mutluyum. Kurs almamış olsam belki çocuğu kurtaramayacaktım” dedi. Hayatı kurtulan öğrenci Maraşlıoğlu ise şeker yediği sırada boğazına kaçtığını arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığını ancak sırtına vurulmasına rağmen şekerin çıkmadığını belirterek, “Hemen öğretmenimin yanına gittim. O da bana ilk yardım uyguladı. Daha sonra şeker çıktı ve ben rahatladım. Öğretmenin benim hayatımı kurtardı. O almasa belki de hayatta olmayacaktım. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.