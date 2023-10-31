Kocaeli’de 17 yaşındaki öğrencisini dersi dinlemediği ve düzeni bozduğu gerekçesiyle darp eden öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada öğretmenlerinden çok kez dayak yediğini söyleyen öğrenciler, "Çoğunlukla öğretmenimizin bizi dövmesini şaka olarak anlıyorduk. Bize vurunca öğretmen olması dolayısıyla bir şey diyemediğimizden gülüp geçiyorduk" dedi.

Olay, 21 Mart 2022 tarihinde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makine bölümünde eğitim alan 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni C.D. tarafından darp edildi. Şiddet anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi. Olaydan haberi olmayan gencin ailesi videonun 9 Haziran 2022 yılında sosyal medyaya düşmesiyle durumu öğrenerek öğretmenden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin 8 Mart’ta yasa gereği basit yargılama usulü uygulandı. Yargılamadan sanık C.D.’nin beraat aldı müşteki avukatının karar itirazı üzerine dava açıldı.

Tanıklar dinlendi

Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya mağdur öğrenci M.H.Y., tanıklar, sanık avukatı Aylin Şengöz, mağdur avukatı Zeynep Şentürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı Bahar Yıldız katıldı. Sanık C.D. ise duruşmaya katılmadı. Şikayetinin devam ettiğini söyleyen M.H.Y., "Olay tarihinde öğretmenim tekrar döver diye olay basına yansıyana kadar kendisinden şikayetçi olamadım” ifadelerini kullandı.

"Sınıfta gürültü yapmamız sebebiyle öğretmenimiz bize sinirliydi"

Olaya ilişkin dinlenen tanık B.Y., "M.H.Y. sınıf arkadaşım, C.D. ise öğretmenimdi. Dosyaya yansıyan videoyu ben çektim. Olay tarihinde sınıfta gürültü yapmamız sebebiyle öğretmenimiz bize sinirliydi. Susmamız için bizi uyardı. O esnada ben de telefonla oynuyordum ve kamera açıktı. Öğretmenim C.D., M.H.Y.’ye doğru yürüdü, ensesine ve kafasına vurdu. Öğretmenim C.D.’nin geçen celse dediği gibi eline değil, M.H.Y.’nin ensesine vurdu. Yaşanan olayda M.H.Y. gülmedi ancak biz sınıfta arkadaşlarla güldük. Dersin sonu olduğu için bir süre sonra öğretmen sınıftan çıktı. Arkadaşlarım videoyu istedi, onlara da yolladım. Olaydan sonra öğretmenim video kaydını istedi ancak ben sildiğimi söyledim. C.D.’nin başka çocuğa böyle davrandığını görmedim, şaka amaçlı vurduğunu düşündüm" diye konuştu.

"Öğretmen diye bir şey diyemiyorduk"

Olay tarihinde sınıfta bulunan öğrenci B.Ç., "C.D., benim 3 yıllık öğretmenimdir. Öğretmenim C.D.’den hepimiz çok kez dayak yedik. Eliyle ve cetvelle de bize vurmuşluğu olmuştur. Olay günü herkes sınıfta konuşuyordu. O gün öğretmenim C.D.’den aldığımız iki ders vardı. Öğretmen ilk dersinde bize de vurdu. Derste konuşuyorduk. Öğretmenimiz gürültü yaptığımız için bizi uyarmıştı. M.H.Y., arkasına dönerek bana saati sordu. O esnada C.D., M.H.Y.’nin yanına gelerek dövdü. Biz çoğunlukla C.D.’nin bizi dövmesini şaka olarak anlıyoruz. Bize vurunca bir şey diyemediğimizden gülüp geçiyorduk. Öğretmen diye bir şey diyemiyorduk. O gün ilk derste ben dahil birkaç kişiye cetvelle vurdu. İkinci ders yine gürültü iddiası üzerine kızmıştı. Öğretmenimiz C.D., arkadaşımızı döverken küfür de etti” şeklinde konuştu.

"Bazen bize şaka yaptığını düşünürdüm ama bazen de sert şekilde vururdu"

Tekrar söz verilen B.Y., “C.D., daha önce bana da vurdu. Dersi dinlemediğim ve uyuduğum gerekçesiyle benle tartışmıştı. Benim üstüme geldiğini gördüğümde başımı kaldırıp ‘Öğretmenim vurmayın’ derdim. Bazen bize şaka yaptığını düşünürdüm ama bazen de sert şekilde vururdu. Aynı gün bir ders önce de gürültü yaptığımızdan dolayı öğretmenimiz bana da vurmuştu. Öğretmenin davranışı bize komik geldiği için gülüyorduk. Öğretmen diye de bir şey söyleyemiyorduk" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Öğretmenin ilk ifadesi

İlk duruşmada sanık savunmasında, "M.H.Y. öğrencilerle sürekli konuşup telefon ile oynuyordu. Kendisini uyarmama rağmen konuşmaya ve dersi bölmeye devam etti. Bunun üzerine şaka amacıyla öğrencimin kafasının arkasına elimi koyup, ’Bak nasıl dövülür’ diyerek bir kaç sefer kendi elime vurdum. Görüntülerden de anlaşılacağı gibi ben sol elimi kafasına koyup, sağ elimle kendi elime vurmaktayım" diye konuşmuştu.