Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Silivri’de bulunan Kavaklı İlkokulu’nda karne günü öğrencilerle birlikte LGBT bayrağı önünde hatıra fotoğraf çektiren sınıf öğretmeni hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Silivri’deki Kavaklı İlkokulu’nda 2-A sınıfında sınıf öğretmenliği yapan A.N. isimli öğretmen, öğrencilerin karne almasının ardından hatıra fotoğrafını sınıfa asılan LGBT bayrağı önünde çektirdi. Öğrencilerle birlikte karnelerini kaldırıp poz veren öğretmenin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı, tepkiler sonrası sildiği iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz" diyerek A.N. isimli öğretmen hakkında yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.