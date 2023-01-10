Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kolejde düzenlenen “Kariyer Günleri” programına katıldı. Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler vererek, öğrencilere kariyerleriyle ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kolejde düzenlenen “Kariyer Günleri” programına katıldı. Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler vererek, öğrencilere kariyerleriyle ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu.

İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak özel bir kolejde düzenlenen “Kariyer Günleri” programında; 9, 11 ve 12. sınıfı öğrencileriyle buluştu. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Özel Değer Koleji Fen Lisesi Müdürü Mevlüt Duman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Ne yaparsanız yapın ama severek yapın"

Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilere kendi hayatından kesitler anlatarak tavsiye veren Başkan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm öğrenci arkadaşlarıma başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Tabii akademik başarı mutlak olarak gerekli fakat bir insan kendini sosyal olarak geliştirmemişse akademik başarının da hiçbir manası yoktur. Şu anda sizlerin hayalleri, idealleri var, olması da lazım. Büyük hedefler koymak lazım ama bu hedeflere koşarken, insani değerleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. Akademik çalışmaların yanında eğer iyi birey olursak, önümüz her zaman açıktır. Allah’ın izniyle ummadığınız yerden ummadık kapılar açılacaktır. Bunun için de işinizi yaparken sizden istediğim tek şey işinizi severek yapın. Bulaşık mı yıkayacaksın, en iyi bulaşığı sen yıka. Yemek mi yapacaksın, en iyi yemeği sen yap. Makine mi tamir edeceksin, en iyi makineyi sen tamir et. Ne yaparsanız yapın ama severek ve özen göstererek yapın. Bunda da asıl mesele iyi insan olabilmek. İyi insan derken de “ben” demeden “arkadaşım” diyebiliyorsanız; saygıda, edepte, adapta, ölçüleri tutturamıyorsanız, isterseniz yüzde birlik dilime girin ama diğer özellikleriniz yoksa nitelikli birey değilsiniz ve başarılı da değilsinizdir.”

Başkan Fadıloğlu, programın geri kalan bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Program sonunda Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Fadıloğlu, daha sonra öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.