DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi yemekhanesinde düzenlenen iftar programında; Dr. Faruk Özlü ve Prof. Dr. Nedim Sözbir’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer ile il kamu ve özel kurum temsilcileri ve davetli misafirler katılım gösterdi.

Konuralp Merkez Cami Müezzini Ahmet Cihan Yaman’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı, öğrencilerle birlikte iftar yemeği ile devam etti.

Birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın öneminin vurgulandığı Ramazan ayında öğrencilerle bir arada olmanın, onlarla birlikte iftar açmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyleyen Rektör Nedim Sözbir, bu anlamlı günde Düzce Üniversitesi’ne gelerek öğrencilerle iftar açan Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi’nde olmaktan ve öğrencilerle iftar açmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Faruk Özlü, iftar sonrası öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar programı İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furat Akdemir’in gerçekleştirdiği dua ile sona erdi.