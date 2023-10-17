Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Namık Kemal İlkokulunda 4’üncü sınıfa giden yaklaşık 360 öğrencinin katılımıyla 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Okul Müdürü İbrahim Göl, öğretmenler, gıda mühendisleri ve öğrenciler katıldı.

Ekinlikte Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu gıdanın korunması ve israfından kaçınılması gerektiğini, suyun yaşam için ne kadar önemli olduğunu belirterek gıda ve su israfı konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun “Dünyada 150’den fazla ülkede etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Gününü, Türkiye’nin yarınları olan siz sevgili öğrenciler ile kutlamaktan onur duyuyorum. Her yıl açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımının gündeme geldiği bugün de gıdamızı koruyarak suya, toprağa, doğaya yani geleceğimize sahip çıkacağımızı hatırlatmak istiyorum. Gıda kayıp ve israfını önlemek için ise ilk olarak gıda okuryazarlığını artırmamız gerekiyor. Bu alışkanlığı öğrencilerimiz ile çocuk yaşta kazanabilirsek bizler bunu gelecek nesillere aktarmış oluruz" dedi.

Esra Uzun yaşamın ve gıdanın temeli olan suya dikkat çekerek "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma hedefi ile somut etkileri görme zamanı diyerek su rezervlerini korumak istiyorsak işe tarımdan ve bir bütün olarak gıda sisteminden başlamak gerektiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda suda sıfır kayıp teması ile su verimliliği seferberlik hareketinin başladı. Dünya Gıda Günü’nün temel amacı açlık ve yoksullukla mücadele etmek, herkesin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşarak yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için kamuoyunun ve yetkililerin dikkatlerini çekmektir” ifadelerinde bulundu.

Etkinlikte Dünya gıda günü dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda mühendisi Şeyma Yıldız tarafından gıda israfı, güvenilir gıda, israftan kaçınma yöntemleri ve bu yılın teması olan su hayattır, su gıda demektir-kimseyi geride bırakma konularında sunular ve video gösterileri ile bilgilendirme yapıldı.

Program sonunda Tarım ve Orman Bakanlığının hazırlamış olduğu Dünya Gıda Günü maskotu CANO ile eğlenen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.