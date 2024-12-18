Elazığ’da sınıf öğretmeni Kübra Sününbiye, öğrencileriyle birlikte Yerli Malı Haftası dolayısıyla geleneksel Orcik (cevizli sucuk) yaparak kültürel mirası yaşattı. Sobanın üzerinde demlenen çay eşliğinde yapılan bu etkinlik, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve milyonlarca kişiye ulaştı.

Elazığ’a 60 kilometre uzaklıktaki Kuşhane Kom Mezrası İlkokulunda öğretmenlik yapan Kübra Sününbiye, öğrencilerinin ve köydeki çocukların hayallerine dokunan örnek bir etkinliğe imza attı. Kübra öğretmen, 12-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencileriyle birlikte geleneksel bir etkinlik gerçekleştirerek orcik hazırladı. Kübra öğretmen ve öğrencileri, köyün geleneksel lezzetlerini yaşatmak adına hazırladıkları orcikleri sınıf ortamında sobanın üzerinde demlenen çay eşliğinde yedi. Bu anlar, öğretmenin samimi paylaşımı sayesinde sosyal medyada büyük ilgi topladı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Hem eğitim hem kültürel mirası yaşatmak adına yapılan bu etkinlik, hem öğrenciler hem de köyün çocukları için unutulmaz bir deneyim oldu.

Kübra öğretmenin bu örnek davranışı, takdir toplarken sosyal medyada da adından söz ettirdi.