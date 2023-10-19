Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim ve Heykel Bölümleri 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu “Lorem Ipsum AN” adlı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müfide Kadri ve Mihri Müşfik Sanat Galeri’sinde yer alan serginin ilk gününde; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, öğretim elemanları, öğrenciler ve sanatseverler ziyaret ederek öğrencilerin yaptıkları çalışmaları incelediler.

Heykel çalışmasından video içeriği oluşturmaya, resimden yerleştirme çalışmasına kadar farklı onlarca eserin yer aldığı sergiyi, 25 Ekim 2023 tarihine kadar isteyen herkes ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyor.