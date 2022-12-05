Bursa’nın ilk ve tek sanat lisesi Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Dünya Madenciler Günü’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş himayesinde Bartın ve Zonguldak’taki madenleri ziyaret etti.

Bursa’nın ilk ve tek sanat lisesi Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Dünya Madenciler Günü’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş himayesinde Bartın ve Zonguldak’taki madenleri ziyaret etti.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, emeğin ve alın terinin simgesi madencilere destek olmak için Bartın ve Zonguldak’taki madenlere indi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın himayesiyle yapılan ziyarette öğrenciler, madencinin yer altındaki hayatını gözlemlemek ve empati kurmak için yerin metrelerce altına indi.

İlerleyen günlerde öğrencilerin fırçalarından çıkacak eserlerin toplumda farkındalığı artırmak adına sergileneceğini aktaran Zeki Müren GSL Müdürü Remzi Ayaz, “Yerin yüzlerce metre altında ölümle burun buruna çalışan, yeraltı kaynaklarımızı insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunan madencilerimize vefa borcumuz var. Tüm maden emekçilerimize dayanışma duygularımızı iletirken, onlara ve ailelerine facialardan uzak mutlu bir ömür diliyorum” dedi.