Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 8 okulda 183 öğrencinin zehirlenmesi nedeniyle Bolu iline gönderilen tahlillerin sonucu geldi. Tahlillerde zehirlenmenin makarnadan kaynaklandığı belirtildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 8 okulda 183 öğrencinin zehirlenmesi nedeniyle Bolu iline gönderilen tahlillerin sonucu geldi. Tahlillerde zehirlenmenin makarnadan kaynaklandığı belirtildi.

Çaycuma ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde toplamda 5 bin 300 taşımalı olarak eğitim ve öğretim gören öğrencilerden sadece 8 okulda 183 öğrencinin zehirlenerek hastaneye başvurmasının ardından, yemeklerden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınıp Bolu’ya tahlil için gönderildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen raporda iddiaya göre öğrencilere o gün verilen menüde bulunan ‘patatesli tavuk, makarna ve salata’ yemeklerinden çıkan sonuçlarda zehirlenmenin makarnadan olduğunu söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü vekili Emrah Gül, “Patatesli tavuk yemeğinden herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Makarna ve salatanın ise kusurlu olduğu anlaşıldı. Biz gelen raporu sağlık ile paylaştık. Sonucu Milli Eğitim ile paylaşamıyoruz. Raporu müfettişler istediler. Sadece ‘olumlu-olumsuz çıktı’ diye gönderdik. Onlar sanırım Başsavcılığa rapor yazdıracaklar. Biz onlara sadece sonucu bildirdik. Bizlik bir durum kalmadı. Biz savcılığa yazdık. Tahkikatı onlar yapıyorlar. Tavukta bir şey yok, tavuk temiz çıktı. Olumsuz çıkanlar makarna ile salata. O kadar. Tavuktan bir şey çıkmadı.” dedi.

Ayrıca 8 okulda zehirlenme vakasının olması nedeniyle okulların yemekleri saklama koşullarında sıkıntı olduğu, yemekhanede sorun olmadığı iddialar arasında yer aldı.