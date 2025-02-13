Manisa’nın Selendi ilçesinde 3294 Sayılı Kanun Kapsamında bulunan öğrencilerin 2025 YKS ücretlerinin Selendi Kaymakamlığı tarafından karşılanacağı bildirildi.

Selendi ilçesinde, 2025 Yükseköğretim Kurumları (YKS) Sınavı için 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan öğrencilerin başvuru ücreti Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak.

Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, "İlçemiz genelinde ikamet eden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek 3294 Sayılı Kanun kapsamında olan öğrencilerin başvuru ücreti Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak. Kanun kapsamında bulunan öğrencilerimizin vakfa başvuru yapması gerekiyor. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." dedi.