Yalova Belediyesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasından 70 bin adet kadife çiçeği alımı için protokol imzalandı.

Yalova Belediyesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasından 70 bin adet kadife çiçeği alımı için protokol imzalandı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un talimatları sonucu Yalova Belediyesi, park ve bahçelere ekilecek çiçeklerin bir bölümünü mesleki liseden karşılayacak. Bu çerçevede Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında Yalova Belediyesi ile Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı.

Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe protokole imza attı. Protokol çerçevesinde Yalova’nın park ve bahçeleri öğrencilerin yetiştireceği çiçekler süsleyecek. Yalova Belediyesi, ilk etapta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 70 bin adet kadife çiçeği alımı yapacak.

Gençlerin mesleki eğitimine katkı

Protokole imza atan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, atılan bu adımın gençlerin eğitimine verilen bir destek olduğunu belirterek, “TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin tarım alanında eğitim gören öğrencilerimizin yetiştireceği 70 bin kadife çiçeği, park ve bahçelerimizi süsleyecek. Hem biz çiçek ihtiyacımızı karşılamış olacağız hem de okulumuz bu sayede öğrencilerine daha fazla işbaşı eğitimi vermiş olacak. Çiçeklerimiz Yalova’mızın park ve bahçelerini süslerken bu alanda eğitim gören öğrencilerimiz de işbaşı eğitimlerini yapmış olacaklar. İhtiyacımız olan ürünleri okulumuzdan almış olacağız. Belediyemizin bütçesini en verimli şekilde kullanıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise meslek liselerinde eğitim, istihdam ve üretimin iç içe olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıldan bu yıla baktığımız zaman cirolarda ciddi bir artış var. 4 buçuk milyon olan ciro bu yıl 12 milyon TL’yi geçen bir ciroya ulaştı. İlimizde meslek liselerimizde daha fazla üretim yapabilmek için zaman zaman böyle sözleşmeler yapıyoruz. Yalova Belediyesi’ne destekleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.