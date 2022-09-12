Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu hediyelerini dağıttı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu hediyelerini dağıttı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Didim’de de bugün itibariyle başladı. İlçede bulunan binlerce öğrenci bugün okullarına döndü.

İlköğretim Haftası nedeniyle Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Şakir Üstündağ, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Atabay, törene katılan öğrenciler yeni eğitim yılını kutlayarak kendilerine başarılar diledi.

Törenin ardından Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ile Zeynel Şener, ilçede bulunan bazı okulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerle fotoğraf çekilen Başkan Atabay, Didim Belediyesi tarafından hazırlanan, içerisinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu hediye paketlerini öğrencilere hediye etti. Okul müdürleri ve eğitimciler ile sohbet eden Başkan Atabay, öğretmenler ile öğrencilere başarı dolu bir eğitim yılı diledi.