Kastamonu’da lise öğrencilerinin ürettiği oyuncaklar, sel afetinin yaşandığı Bozkurt ve İnebolu ilçelerindeki okullara hediye edildi.

Kastamonu’da lise öğrencilerinin ürettiği oyuncaklar, sel afetinin yaşandığı Bozkurt ve İnebolu ilçelerindeki okullara hediye edildi.

Kastamonu’da bulunan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü’nde öğretmen, teknisyen ve öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklar, geçen yıl yaşanan selde hayatını kaybeden memur Duygu Çelikel anısına yapılan Bozkurt Duygu Çelikel Anaokulu ve yine aynı selde İnebolu’nun Özlüce köyünde hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Rabia Aydemir anısına yapılan Özlüce Ortaokulu Rabia Aydemir Kütüphanesi’ne teslim edildi.

Okul Müdürü Şükrü Bayraktar, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile Taşmektep oyuncak üretim ekibi tarafından paketlenmesi yapılan 60 oyuncağı okullara teslim ettiklerini söyledi.

Oyuncakları alan çocukların mutluluğunun görülmeye değer olduğunu belirten Bayraktar, “Okulumuzdaki atölyemizde ahşap oyuncaklar yapıyoruz. Bir yandan da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Sel felaketinde vefat eden Milli Eğitim personelimiz Duygu Çelikel ve Rabia Aydemir öğrencimizin anısına okulumuzda üretimini yaptığımız Taşmektep Oyuncakları teslim ederek sosyal sorumluluk çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımızda bizlere destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz Bahçacıoğlu’na ve oyunların üretimini yapan Taşmektep oyuncak üretim ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.