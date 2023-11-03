Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘SADÂ Kültür Sanat ve Edebiyat Programı’ çerçevesinde Eskişehir’deki bir ortaokulda 3 boyutlu karikatür çalışmaları başlatıldı.

Kazım Karabekir İmamhatip Ortaokulu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ‘İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları’ ile ‘SADÂ Kültür Sanat ve Edebiyat Programı’ çerçevesinde 3 boyutlu karikatür çalışmaları için hazırlık yapıyor. ‘Resim, Karikatür ve Animasyon’ projeleri konusunda destek verilen okulda öğrencilere ilk olarak karikatür sanatının temel ilkeleri gösteriliyor. Çocuklara, karikatürün temellerini öğrettikten sonra teknolojiyi kullanarak 3 boyutlu tasarım yapabilme becerisini kazandırmayı hedefleyen okul yönetimi, ortaya çıkarılacak eserleri herkese açık bir şekilde koridorlardaki vitrinlerde sergilemeyi planlıyor.

“Karikatürlerimizi 3 boyutlu yazıcıyla gerçek hayata taşıyacağız”

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Çağlar Özdolap, SADÂ projesi çerçevesinde başladıkları 3 boyutlu karikatür çalışmaları hakkında detayları aktardı. Bu proje ile öğrencilerin ilk olarak karikatür sanatını öğrendiğini söyleyen Özdolap, “İlerleyen aşamalarda karikatürlerimizi 3 boyutlu yazıcıyla gerçek hayata taşıyacağız, amacımız bu. Henüz üretim aşamasına geçmediğimiz için sadece örnek basıyoruz. Çalışmalar ve denemeler yapıyoruz. Bu aşamaları tamamladığımız zaman gerçek projelerimize geçeceğiz. Bunları da okulda sergilemeye başlayacağız. Çocukların karikatür sanatını öğrendikten sonra bu alanı farklı boyutları taşıyabilmeleri, teknolojiyi kullanarak 3 boyutlu tasarım yapabilmeyi öğrenmeleri ve bunu sergi haline getirebilmeleri projenin geleceğine yönelik hedeflerimizdir. Çocuklar da bu alana bayağı ilgi gösteriyorlar. Hatta projeye dâhil olamayan öğrenciler başvuru yapmak istiyorlar. Bu konuda çok hevesliler. İlerleyen senelerde bu projeyi böyle devam ettireceğiz, onlar da katılacaklar” dedi.

“Eskişehir’de kabul edilen 2 okuldan birisi biziz”

Kazım Karabekir İmamhatip Ortaokulu Müdürü İsmail Dönmez, projenin amacından bahsederek, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün başlattığı SADÂ projesinin çerçevesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında koordinatör öğretmenimiz Çağlar Özdolap başvuru yaptı. Türkiye’de toplam 120 okul seçildi, Eskişehir’de de kabul edilen 2 okuldan birisi biziz. Bu projenin amacı, çocukların hayal ettiklerini karikatürleştirip daha sonra 3 boyutlu olarak sergilemek. Bu konuda ben başta koordinatör öğretmenimiz Çağlar Özdolap’a ve bu projede yer alan öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yakında karikatür çalışmalarımızı bilgisayardan yapmaya başlayacağız”

Ortaokul öğrencisi Ali Seyit ise, karikatür sanatına büyük ilgi beslediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kendimi resme bıraktım. Resim derslerim çok güzel. Hem resim hocalarımı hem de bilişim hocalarımı seviyorum. Onlar bizi yetenekli görüyorlar, biz de kendimizi bırakmadan çalışıyoruz. Hayatım bir resim gibi. Karikatür yapmayı da seviyorum, evde hep yapıyorum. Anime resimleri yapmayı da seviyorum. Yakında da 3 boyutlu karikatür çalışmalarına başlayacağız. Hocamızın da dediği gibi bu işleri bilgisayarlarda yapmaya başlayacağız."