İstanbul’da öğrenciler, depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için okuldaki atölyede temin edilen malzemelerle ürettikleri 561 sobayı Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman‘a sevk etti.

İstanbul’da öğrenciler, depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için okuldaki atölyede temin edilen malzemelerle ürettikleri 561 sobayı Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman‘a sevk etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik faaliyet yürüten terör örgütlerinin lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere ve gençlere yönelik eleman kazanma ve propaganda çalışmalarını engellemek amacıyla bilgilendirme gerçekleştirdi. Yürütülen faaliyetler çerçevesinde Küçükçekmece ilçesinde bulunan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bilgilendirme konferansında öğrenciler ile biraya gelen emniyet ekipleri, öğrencilerden okullarında yaptıkları yardım faaliyeti hakkında da bilgi aldı. Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için 561 soba ürettiği belirtildi. Lisedeki öğretmen ve öğrenciler, deprem felaketinden etkilenen illerde kullanılmak üzere ürettikleri sobaların intikali için polisten yardım istedi. Hemen harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sobaları Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine sevki için 24 Şubat’ta tırlara yükleyerek, hızlı şekilde bölgeye naklini sağladı.