Kayseri’de Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) çerçevesinde kurulan Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen yataklar, düzenlenen program ile tanıtıldı. Lisede düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler tarafından üretilen ilk yatağa marka etiketini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yapıştırdı.

Kayseri’de Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) çerçevesinde kurulan Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen yataklar, düzenlenen program ile tanıtıldı. Lisede düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler tarafından üretilen ilk yatağa marka etiketini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yapıştırdı.

Düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, iştirakçi firmalar ve okul yönetimi katıldı.

Projedeki amacın imalattan ziyade kalifiye eleman eksiğini gidermek olduğunu söyleyen Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yücel, “Okulumuzda Tekstil Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri olmak üzere 2 ayrı alanımız bulunmakta. Örgün ve yaygın öğretim ile eğitim hizmetimizi veriyoruz. Burada örgün eğitimde toplan 260, yaygın eğitimde bin 166 tane öğrencimiz var. Okulumuz aynı zamanda Tekstil Teknolojileri alanında Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme olarak akredite bir kurum. Okulumuzda yaygın bir şekilde Erasmus projeleri yürütülmekte. Burada 2 alandaki öğrencilerimiz kendi alanlarında proje üretmekte. Ar-Ge projesi olarak geçen yıl hedeflerimiz vardı, şu anda bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Afet çadırlarına koruyucu dış kumaş Ar-Ge çalışmaları yapılıyor okulumuzda. Yatak kumaşına bakteri ve aromatik özellikler kazandırmakla ilgili yine tekstil alanındaki öğrenciler ve öğretmenlerimiz beraber çalışmalar yürütüyorlar. Kompozit malzeme Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. İnsansız Hava Araçları ve diğer yaygın araçlarda kullanmak için. Yatak imalat sürecine geçerken marka tesciline öncelikle başladık. Bununla ilgili de gerekli çalışmalarımızı yaptık ve Karmiria diye bir marka üzerinde hem fikir olduk. Karmiria, Germir’in ilk kurulduğu zamanlardaki ismi ve kırmızı anlamına geliyor. Bu bölgede çıkan özel bir taşın ismi verilmiş o dönemde ve biz sistemde bu ismin unutulmaması noktasında da ve yatak imalatında da Germir’in tekrar katma değer kazanması noktasında böyle bir isim çalışması ve marka tescilini gerçekleştirdik. Belgelendirme çalışması yine olmazsa olmaz. Bununla ilgili belgelerimizi hızlı bir şekilde tamamladık ve aldık. Projemiz yatak imalatı üzerine ve ana hedefimiz yatak imal etmekten ziyade sektöre 2021 Aralık ayında geldiğimizde kapitoneci ve kenarcı elemanın sıkıntısının hat safhada olduğunu gördük. Bizim Kayseri sanayimiz Türkiye üzerinde yatak imalatında biraz daha yaygın sektör olarak hem eleman hem de mamul yönünde. Sektördeki görüşmeler neticesinde kapitone imalatçısı, yatak imalatçısı olarak öğrencilerimizin seçtiği alandan mezun olurken kendi yetkinliklerini daha iyi seviyelerde olması için ikinci bir meslekle iş bulabiliyorlar. İnşallah güzel bir proje olacak. Bu projede bize destek veren teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise, “Okulumuz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, yatak üretimine başlamıştır. Burada amacımız yatak üretmek değil, yatak üretiminde sanayicimizin ihtiyacı olduğu kalifiye elemanı yetiştirmektir. Asıl amacımız sanayimizde kalifiye elemanı burada yetiştirerek iş başı yapmalarını sağlamak. Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ORAN Kalkınma Ajansı, Türk Tekstil Vakfı, iştirakçi firmalar ve Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler sonrasında hızlıca bu proje hayata geçmiş olup, proje bütçesinin yüzde 70’i ORAN Kalkınma Ajansı tarafından, yüzde 30’u da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandı. Yatak üretimine katkımızın başta okulumuz, Kayserimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Vali Gökmen Çiçek de, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her aşamada üretim, her aşamada kalifiye eleman. İşin gerçeği burada saklı. Bu okulda üretim var, hem eğitim var hem de üretim var. Bu okulda gençler aranan kişiler haline geliyorlar. Bundan dolayı da çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek tarafından iştirakçilere teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra protokol üyeleri üretim alanını gezerek bilgiler alırken, üretilen ilk yatağa da marka etiketini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yapıştırdı.