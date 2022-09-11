200 dekarlık tarım arazisi ve sera alanlarında modern tarım yöntemlerinin öğrencilere uygulamalı olarak öğretildiği Sivas Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tohum ve sebze üretiminde önemli çalışmalara imza atıyor.

200 dekarlık tarım arazisi ve sera alanlarında modern tarım yöntemlerinin öğrencilere uygulamalı olarak öğretildiği Sivas Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tohum ve sebze üretiminde önemli çalışmalara imza atıyor.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret ederek, bu yıl gerçekleştirilen üretim faaliyetleri hakkında bilgi veren Okul Müdürü Murat Doğruyol, önceki yıllarda tohumu üretilen, sonra fide ve meyve olarak üretimi yapılan ata tohumu domates, kavun, biber, fasulye, maydanoz, salatalık ve bal kabağı ürünlerinin tanıtımını yaptı. Bunun yanı sıra üretimi yapılan Suşehri lavantasının paketlenerek satışa sunulduğunu, 7 dönüm arazi üzerine planlanan kiraz kapama bahçesinde üretilen kirazların ise kiraz pekmezi olarak mamule çevrildiğini belirten Doğruyol, ürünlerin satışının tanzim satış mağazasında gerçekleştirildiğini söyledi.

Geleceğin ihya ve inşasında mesleki eğitimin büyük rol oynayacağına dikkat çeken Aslan ise Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da meslek liselerinin gelece ışık tuttuğunu dile getirdi.

“Amacımız tarımsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağı oluşturmak”

Geleceğin en önemli konularının tarım, su, çevre ve gıda güvenliği olduğunu belirterek, bu alanda atılan her adımın çok önemli olduğunu kaydeden Aslan, "Milli Eğitim Bakanımızın Sayın Mahmut Özer’in öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalarla hem ülkemizin bu alanlardaki gelecek planlamasını yapıyor hem de tüm bu süreçlerin en önemli unsurları olacak nesilleri yetiştirmeye gayret ediyoruz. Amacımız; akademik başarı ile birlikte geleceği okuyabilen, modern tarım teknikleri ile tohumdan ürüne uzanan tüm süreçleri uygulayabilen, imkan ve kaynakları verimli kullanarak tarımsal kalkınmaya katkı sağlayacak, bilgili, donanımlı bir insan kaynağı oluşturmak. Bu bilinçle; Sivas’ta tarım ve hayvan sağlığı alanında eğitim veren Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin imkanlarını her geçen gün artırırken, sürekli kendini güncelleyen ve geliştiren bir yapı oluşturuyoruz. Okulumuzda daha önce tohumu üretilen sebze ve meyvelerin bugün ürüne dönüştüğünü görmek, gelecek adına bizleri umutlandırıyor, mutlu ediyor. Burada eğitim alan çocuklarımız, gelecek planlamalarımızın uygulayıcısı ve geliştiricisi olacaklar" dedi.

Aslan, Okul Müdürü Murat Doğruyol ve okulda görev yapan tüm öğretmenlere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.