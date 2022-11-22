Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından kentte hayata geçirilen “16 Maddelik Yanıbaşınızdayız Sosyal Destek Projesi” ilçede ikamet eden lise ve ortaokul öğrencilerine ulaşım desteği olarak “Diyarkart” verildi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından kentte hayata geçirilen “16 Maddelik Yanıbaşınızdayız Sosyal Destek Projesi” ilçede ikamet eden lise ve ortaokul öğrencilerine ulaşım desteği olarak “Diyarkart” verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile 2022 yılının ilk haftası üniversite öğrencilerine giyim ve gıda, lise ve ortaokul öğrencilerine ulaşım, kırtasiye, sınavlara hazırlık soru bankası, ihtiyaç sahiplerine gıda, yeni doğan bezi, sosyal market, öksüz ve yetimlere giyim, engelli bakım hizmeti, yaşlı bakım hizmeti, asker çantası, yeni evli çiftlere mobilya desteği ve sosyal taksi desteğinin bulunduğu “Yanıbaşınızdayız Projesi” hayata geçirilmişti.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı süresince Diyarkart’larına her ay düzenli olarak 150 TL ulaşım desteği sağladıklarını belirten Beşikci, "Yenişehir Belediyesi olarak ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ‘Yanıbaşınızdayız Projemizi’ hayata geçirmiştik. Projemiz ile sağladığımız desteklerimiz arasında en önemlilerinden biri olan öğrencilerimize ulaşım desteğimiz ile şimdiye kadar 540 lise ve 310 ortaokul öğrencimize ulaştık. Okul ile evi arasında ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kalan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı süresince Diyarkart’larına her ay düzenli olarak 150 TL ulaşım desteği sağlıyoruz. Diyarkart’ı olmayan öğrencilerimize de yeni kart çıkarttık. Öğrencilerimize kartlarını sağlıklı günlerde kullanmalarını diler, eğitim hayatları boyunca başarılarının daim olmasını temenni ederim" ifadelerine yer verildi.