Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Geleneksel Resim Yarışması başlıyor. Özel Ümit resim yarışmasında bu yıl öğrenciler Türk masallarını resimleyecek.

2023-2024 yılında yarışmanın konusu “Türk masallarını çiziyoruz” olarak belirlendi. Yarışmaya katılım için son tarih 10 Aralık. Yarışma ile; öğrencilerin Türk masallarını araştırmalarını sağlanması, öğrencilere kitap okumanın önemini vurgulanması ve Türk kültürünü ve masallarını tanıtmanın amaçlandığını aktaran Özel Ümit Hastane yönetimi, tarafından yapılan açıklamada; her zaman yoğun katılımla gerçekleşen yarışmaya bu yıl da ilginin büyük olacağı ifade edildi.

Yarışma konuşları ile ilgili de bilgi veren yetkililer, şunları aktardı: "Eskişehir, ili ve ilçelerindeki özel ve resmi okullardaki 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile yapılacaktır. Öğrenciler yarışmaya yalnız bir eser ile katılabilirler. Her öğrenci yarışmaya daha önceden herhangi bir yarışmaya katılmamış bir eseriyle katılabilir. Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yağlı pastel boya ile yapılacaktır. Yarışmaya gönderilecek resimlerin arka sayfasına ve www.umithastanesi.com.tr adresinde bulunan yarışma etiketine öğrencinin adı, soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı - soyadı ve telefon numarası bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması ve resmin arkasına yapıştırılması gerekiyor.

Öğrencilerin resimlerini Özel Ümit Hastanelerine elden veya posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Kazanan yarışmacılar için ödül töreni 25 Aralık tarihinde Özel Ümit Batıkent Hastanesi’nde gerçekleştirilecek. Kazananların isimleri; www.umithastanesi.com.tr, www.facebook.com/umithastanesi ve https://www.instagram.com/eskisehirozelumithastaneleri/ adreslerinde açıklanacaktır.”

Bu yıl yarışmanın kazananlarına verilecek ödüller ise şöyle: birinciye; 3 çeyrek altın, ikinciye; 2 çeyrek altın, üçüncüye; 1 çeyrek altın, mansiyon, dördüncü, beşinci ve altıncı yarışmacılara 1 gram altın verileceği kaydedili.