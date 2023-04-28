TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarına katılan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Sağlam, Alaplı Borsa İstanbul Fen Lisesi Öğrencisi Nisanur Yücel, Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencisi Emir Öztürkoğlu, bölge aşaması proje değerlendirmeleri sonucunda, Ankara Bölge Finali’nde 1.lik ve 2.lik dereceleri elde ettiler. Ankara Bölge Finali’nde derece elde eden öğrenciler Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi.

Danışman öğretmenleri rehberliğinde TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri bölge finallerine hazırlanan öğrenciler, 3-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen bölge finallerinde yaptıkları sunumlarla jüri değerlendirmelerine katıldılar. Yapılan değerlendirme sonucunda Zonguldak’tan katılan okullar 2 ana alanda 1 birincilik, 2 ikincilik derecelerini elde etmişlerdi.

Dereceli öğrenciler için yapılan törende Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan; “Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omuzlarında yükseliyor.Bilime sevdalı, kültüre meraklı gençlerimizle gurur duyuyoruz. Yaşadığımız çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış,bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli,ahlaklı bireyler yetiştirmenin gayret ve çabası içerinde özenle çalışırken gençlerimizin bu başarısı,eğitim ailemizi gururlandırdı. Ulusal ve uluslararası bu tür yarışmalar ve etkinliklerde öğrencilerimizin başarılarını gördükçe, dünya ile rekabet edebilecek, her alanda güçlü nesiller yetiştirebilecek potansiyele sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Eğitim ailemizin tüm çabası, gençlerimize imkanlar sunarak bu potansiyelini ortaya çıkarmak, ülkemiz yararına, insanlık hayrına kullanmalarını sağlamak. Bu süreçte, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında yaptıkları başarılı proje sunumları ile ilimize gurur yaşatan geleceğimizin güvencesi, aydınlık yarınlarımız öğrencilerimize, emek ve katkı veren tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.