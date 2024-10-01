Efeler Belediyesi, Efeler Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğle yemeğinde yaşadığı gıda zehirlenmesi olayına hızlı bir şekilde müdahale ederek gerekli kurallara uymadığı tespit edilen işletmeyi mühürledi.

Olay, 30 Eylül Efeler Anadolu Lisesi’nde öğle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lisede eğitim gören 8 öğrenci öğle arasında okul dışındaki bir işletmede tavuk-pilav yedi. Okula geri dönen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İşletme mühürlendi

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de ilgili işletmeden numune alarak inceleme başlattı. Efeler Belediyesi de kentte rutin olarak devam ettiği hijyen ve ruhsata uygunluk denetimlerinde söz konusu işletmenin de gerekli kurallara uymadığını tespit ederek işletmeyi mühürledi. Belediyenin müdahalesi halk sağlığını tehdit eden her türlü duruma karşı tüm uygulamaların eksiksiz yerine getirileceğini bir kez daha ortaya koydu. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen süreçte, belediye ekipleri, hijyen denetimlerinin artırılacağını ve bu tür vakaların önüne geçmek için daha sıkı tedbirler alacaklarını duyurdu.

"Denetimlerde hassas davranacağız"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı bizim en öncelikli görevimizdir. Yaşanan bu üzücü olayın tekrarlanmaması için tüm ilgili birimlerimizle, denetimlerde hassas davranmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.