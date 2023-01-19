Bilecikli öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) stresini azaltmak için gezi düzenlendi.

Bilecikli öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) stresini azaltmak için gezi düzenlendi.

’Gezerek Kariyer Planlama Günleri’ sloganı ile Eskişehir’de ve Bursa’da bulunan Liselere Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tanıtım gezisi gerçekleştiriliyor. "Uluslararası Murat Hüdavendigar" projesinde lise öğrencileri İmam Hatip Lisesi’ni ve İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni gezdiler. Daha sonra Türkiye’nin en başarılı 5’inci Fen Lisesi olan TOFAŞ Fen Lisesi’nde tanıtım programına katıldılar. Programda öğrencilere Orhangazi İmam Hatip Ortaokul Müdürü Muhammet Ali Özer, İngilizce Öğretmeni Gözde Volkanlı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Arif Karadaş rehberlik etti. Tanıtımlarını tamamlayan öğrenciler dönüş yolunda Bursa Ulu Cami’yi ziyaret ederek geziyi tamamladılar.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Eskişehir gezisinde ise öğrencilere Ertuğrulgazi Ortaokulu Müdürü İsmail Tilmaç, Yaşar Musaoğlu İlkokulu/Ortaokulu Müdür Yardımcısı Musa Aydın ve görevli öğretmenler rehberlik etti.

Gezi çerçevesinde Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi, Atatürk Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Sabiha Gökçen MTAL (Uçak Bakım), Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi okullarını ziyaret ederek okullar ile ilgili bilgi aldılar. LGS öncesinde, tercihlerini belirlemeleri ve motivasyonlarını arttırmaları amacıyla yapılan bu geziler LGS’ye girecek tüm öğrencilerin morallenmesini sağladı.