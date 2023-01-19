Köy okulundaki öğretmen ve öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptığı ‘kahvaltı’ davetine duyarsız kalmayan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, öğrenciler ile sınıfta kahvaltı yaptı.

Köy okulundaki öğretmen ve öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptığı ‘kahvaltı’ davetine duyarsız kalmayan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, öğrenciler ile sınıfta kahvaltı yaptı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, “Simit, poğaça, peynir, zeytin bizden; çaylar sizden" sloganıyla başlattığı uygulamayı gören Uzunpınar İlkokulu öğretmen ve öğrencileri sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı’yı okula davet etti.

Birleştirilmiş sınıfta eğitim gören 21 öğrenci ve öğretmenin davetine duyarsız kalmayan Müdür Ramazan Aşçı, kahvaltılıkları alarak okula gitti. Sınıfın ortasında yanan sobada hazırlanan çay eşliğinde,öğrencilere kendi elleriyle kahvaltılıkları dağıtan Ramazan Aşçı, onlarla sohbet etti. Milli Eğitim Müdürü ile sınıfta kahvaltı yapmanın mutluluğu öğrencilerin yüzlerine yansıdı.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı yaptığı açıklamada, “Dün öğretmenimiz ve öğrencilerimiz sosyal medya üzerinden bize bir tweet attı. Soba üzerinde çaydanlık ile çaylarının olduğunu ve bizi kahvaltıya davet etti. ‘Müdürüm kahvaltıya bekliyoruz’ diye bir davet alınca bizde kahvaltılarımızı aldık okulumuza geldik. Öğretmenlerimiz, çocuklar çayı yaptı şuan burada kahvaltı yapıyoruz. İkinci dönem itibariyle Bakanlığımız Türkiye genelinde 5 milyon evladımıza ücretsiz yemek verecek. Dolayısıyla devletimiz, Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz her zaman her daim öğrencilerimizin, çocuklarımızın yanındadır” dedi.

Öğrenciler adına tweet atan Okul Öğretmeni Abdurrahman Ünal ise, “Sosyal medya üzerinden İl Müdürümüzün bir okula gidip çay davetine icabet ettiğini gördük. Ben de kendi okulumda çay demleyip İl Milli Eğitim Müdürümüzü etiketleyerek buraya davet ettim. Kendileri teşrif etti, kendilerine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ile beraber oturup çok güzel bir etkinlik geçekleştirdik” diye konuştu.

Öğrenciler ise sınıfta hep birlikte kahvaltı yaptıkları için mutluluklarını dile getirdi.