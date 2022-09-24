Balıkesir Manyas’ın tek kadın servis şoförü Canan Ocaktan işini severek yapıyor.

Balıkesir Manyas’ın tek kadın servis şoförü Canan Ocaktan işini severek yapıyor.

3,5 yıl önce Manyas’a yerleştiğini, evlendikten üç gün sonra eşinin önerisi üzerine servis şoförlüğüne başladığını, tüm belgelerini, psikoteknik ve SRC belgesi aldığını, ehliyetini yükselttiğini, otobüs kullanacak kıvama geldiğini söyleyen 2 çocuk annesi Canan Ocaktan, “Eşimle evlendiğimiz de servis işi yapıyordu, evlendiğimizden üç gün sonra eşim ‘Bu servis araçlarından kullanabilir misin?’ dedi. Ben de iş başa düştü, mecbur yapacak bir şey yok, ilk cesaret edip o gün araca bindim" dedi.

Eşine o şekilde yardımcı olduğunu belirten Ocaktan, "Yazın bitiminde bu işi yapabileceğimi anladım. Milli Eğitim’den 5 yıllık tecrübe gerektiği için geçen Nisan ayında okul servisini yapmaya başladığını, şu anda düzenli olarak öğrencilerimizle gidip, geliyoruz. Öğrenciler beni seviyor, ben onları seviyorum. Kadın olduğum için beni ezmeye çalışan çok oldu. Onlarla mücadele edebiliyorum, özellikle kadınlar çok takdir ediyorlar. Babam yaşında olan şoför abiler var bazen onlar beni kıskanıyorlar. Resmi kurumlar beni koruyorlar, biz yanındayız diye bana destek oluyorlar. İlkokul öğrencilerini taşıyorum, Cuma günleri onları ödüllendiriyorum” dedi.

Merkez İstiklal İlköğretim Okulu öğretmenleri de kadın şoför Canan Ocaktan’dan memnuniyetlerini her defasında dile getiriyor.