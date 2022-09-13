Aydın’da meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği spor malzemeleri, il genelindeki ilk ve ortaokul öğrencileri için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından satın alınacak.

Aydın’da meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği spor malzemeleri, il genelindeki ilk ve ortaokul öğrencileri için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından satın alınacak.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da gençleri spora teşvik etmek amacıyla çalışmalarına devam eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin spor aktivitelerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla Nazilli, Söke ve Efeler ilçelerindeki meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği basketbol potası ve masa tenisi masalarını satın alacak. Meslek liselerine de destek olunması amacıyla hazırlanan protokol çerçevesinde 88 adet basket potası, 56 adet masa tenisi masası alınacak.

Hazırlanan protokolü imzalayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “İl Müdürlüğümüzden meslek liselerine destek. Aydın’da bulunan ilk ve ortaokullardaki öğrencilerin spor aktivitelerine erişimin kolaylaşması amacıyla Nazilli, Söke ve Efeler Mimar Sinan Mesleki Liselerinin ürettikleri basketbol potası ve masa tenisi masası satın alınacaktır” ifadeleri yer aldı.