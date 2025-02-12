Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin tek kırsal mahalle okulu olan Aşağısevindikli Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu’nda ‘Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı’ oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim vizyonu doğrultusunda öğrencilerin oyun oynayarak karar verme, problem çözme, dikkat, hafıza, konsantrasyon, akıl ve mantık yürütme, görsel algı, soyut düşünme gibi yeteneklerini geliştirmesi amacını taşıyan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı, Aşağısevindikli Mahallesi’nde faaliyete başladı.

Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkıları, hayırseverlerin destekleriyle öğrencilerin oyun oynayarak gelişim gösterecekleri bu özel sınıfı ziyaret eden Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz, eğitimde istenilen noktaya gelmek için hep beraber çalışacaklarını kaydetti.