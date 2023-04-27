Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen geleneksel 23 Nisan Kortej Yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği kortej büyük ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Geleneksel 23 Nisan Kortej Yürüyüşü göz kamaştırdı. İlkokul ve anaokulu öğrencilerinin katıldığı kortejde öğrenciler ulusal egemenliğin önemini anlatan pankartlarıyla dikkat çekti. Marşlar eşliğinde kortej yürüyüşünü gerçekleştiren minik öğrenciler tören bitiminde öğretmenleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği de açıklandı.