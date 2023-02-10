Muğla’nın Bodrum ilçesinde deprem bölgelerine öğrenciler tarafından gönderilecek ihtiyaç malzemelerinin arasından çıkan notlar duygulandırdı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde deprem bölgelerine öğrenciler tarafından gönderilecek ihtiyaç malzemelerinin arasından çıkan notlar duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği bölgelere Bodrum’dan ihtiyaç malzemeleri desteği sürüyor. Bodrum’da eğitim gören minik öğrenciler de deprem bölgesindeki arkadaşlarına kıyafet ve kitap gönderiyor.

Kıyafetlerden ve kitapların arasından çıkan notlar ise duygulandırıyor. Depremzede arkadaşları için resim çizen Bodrumlu öğrenci Ebrar Nisa Uslu, şu notu yazdığı görüldü;

“Merhaba öncelikle herkese geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Size gönderdiğimiz atkıları annem ördü. İçinizi ısıtması dileğiyle. Sizlere gönderdiklerimiz, inşallah iyi gelir. Sizlere dualar ediyoruz. İyi ve mutlu olmanız dileğiyle. Kalbimiz sizinle.”

1999 yılındaki depremi yaşayan Göktürk Adnan Yavuz isimli vatandaş ise "99’u yaşadım, yüreğim yangın. Ama güçlü olacağız. Biz neler atlattık. Sizi seviyorum canlar. Kapım da açık aşım da pişmiş sizi bekler. Allah yardımcınız olsun." notunu yazdığı görüldü.

Öte yandan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum’a yerleşen aileler ve çocuklarına kıyafet ulaştırmaya başladı. Açık Eşya Ulaşma Sergisi isimli çalışmada, Bodrumlular tarafından verilen kıyafetlerin evlere ve otellere gelen depremzedelere ulaştığı bildirildi.