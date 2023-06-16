Bozüyük Saffet Şeker İlkokulunda 4. sınıf öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı

Mezun olan 4/D sınıf öğrencileri, ilkokulu bitirip ortaokula adım attıkları günde gönüllerince eğlenirken bir yandan da öğretmenlerinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadılar.

Okulun çok amaçlı salonunda yapılan törende hüzünlü bir konuşma yapan Sınıf Öğretmeni Şule Çelik, “Ne kadar çabuk geçti 4 yıl. Geldiğinizde küçüktünüz. Tatlı bir korkuyla, heyecanla çarpıyordu minik yürekleriniz. Gün gün sınıf sınıf büyüdünüz. Öğrendiniz, bilgilendiniz, yaşama farklı gözlerle bakmaya başladınız. Gönül rahatlığıyla mezun ediyorum hepinizi. Güveniyorum sizlere. Yolunuz açık olsun. Sizleri çok seviyorum” dedi.

Programda öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Gösteri sonrası öğretmenleri tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Daha sonra okul bahçesine çıkan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya attılar. Hatıra fotoğrafı çekinmelerinin ardından tören sona erdi.