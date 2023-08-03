Üniversite tercihlerini büyükşehirler için öğrencilerin kiralık daire bulma serüveni başladı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 artış yaşanan kiralık dairelerde, ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Emlakçılar son bir aydır ellerinde kiralık daire olmadığını söyledi.

Üniversite tercihlerini büyükşehirlerden yana kullanan öğrencilerin kiralık daire bulma arayışı şimdiden başladı. Üniversite öğrencilerinin bu yıl kiralık daire bulma arayışı erken başladı. Özellikle büyük şehirlerde kiralık daire bulma imkansız hale geldi. Emlakçılar, bu sene öğrencilerin ev bulma konusunda zorluk çekeceklerini belirterek, fiyatlarda da yüzde 100’lük bir artışın olduğunu söyledi. Öte yandan, çözümün ise arz talep dengesini bir arada tutmanın ve daha fazla yapılaşmanın gerektiğini vurgulandı.

"Son bir aydır elimizde hiç kiralık daire yok"

İstanbul’da kiralık daire bulma sorunu gün geçtikçe arttığını belirten emlakçı Şerafettin Başaran, “Tercih sonrası İstanbul’a gelecek öğrencileri zor günler bekliyor. Son bir aydır elimizde hiç kiralık daire yok. Hazırlığımızda yok. Gelen öğrencilere bir önerimizde yok. Kendimizi yeni işe başlamış gibi hissediyoruz. Geçen seneye göre yüzde 100’ün üzerinde kiralık dairelerde artış var. Ortalama geçen sene 6-7 bin TL’ye kiraladığımız daireyi şu anda 14 bin TL’ye bulmuş durumda. İlerleyen dönemlerde bu durumun düzelmesi için boş dairenin olması gerekiyor. Bu durum sadece İstanbul’da da değil. Türkiye genelinde bu durum yaşanıyor. Çözüm ise yapının daha fazla olması gerekiyor. Arz talebi karşılamıyor devletin bu duruma el atması gerekiyor” şeklinde konuştu.