2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk yarıyıl tatili bugün başladı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk yarıyıl tatili bugün başladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Karaelmas ilköğretim Okulu’nda karne dağıtım töreni gerçekleştirdi.

Öğrencilere karnenin yanında tatilde okumaları için kitap da dağıtan Vali Tutulmaz, öğrencileri tebrik etti ve yarıyıl tatilinde bol bol dinlenmelerini önerdi.

Vali Tutulmaz;”Eğitim Öğretim yılının ilk yarısının sonundayız bugün Karaelmas ilkokulundayız öğrencilerin 4 aylık emeklerinin karşılığını öğretmenlerimiz bir

bu şekilde vermiş oluyor. Karne ile beraber birer kitap veriyoruz kitap okumaya öğrencilerimize özümsetmeye çalışıyoruz, kitap okumayı önemsiyoruz bütün okullarımızda özen gösteriyor. Okuyan toplumlar her zaman daha ileri gitmiştir. Öğretmenlerimize idarecilerimize ve öğrencilerimize tabiki teşekkür ediyoruz”dedi.