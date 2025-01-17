Bilecik’te 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, minik öğrenciler ilk karne heyecanını yaşadılar.

Bilecik’e bağlı Söğüt Ayşe Küflü İlkokulu’nda eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne törenine İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile ilgililer katıldı. Sınıfları gezen Kaymakam Tuncer ve beraberinde Belediye Başkanı Durgut, öğrencilerle sohbet etti, karnelerini ve çeşitli hediyeler verdi. Karnelerini alan minik öğrencilerin heyecanla oldukları görüldü. Çocuklarının sevincine ortak olmak isteyen veliler de okulun bahçesinde bekledi.

Kaymakam Tuncer, karne alan çocuklara seslenerek; “Bu dönemde büyük bir çaba gösterdiniz. Çok güzel notlar aldınız. Yılın ikinci döneminde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarınızı sürdüreceğinize inanıyorum. Aileniz ve arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz bir tatil diliyorum” dedi.

Törenin ardından Kaymakam Tuncer, öğrencilere karnelerini vererek, onları tebrik etti ve başarılı bir şekilde geçirdikleri dönemi kutladı.