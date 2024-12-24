Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerin gelecek hedeflerini dinleyerek onlarla sohbet etti.

Düzce Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ni Vali Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan ziyaret etti. Burada öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya gelen Vali Aslan, öğrencilerin hedeflerini dinledi. Sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerin hem derslerinde ki başarılarını hem de hayat hedefleri ile ilgili karşılıklı sohbet etti. Selçuk Aslan daha sonra okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alarak gerçekleştirdiği öğretmenler odası toplantısında öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve eğitim konusundaki özverili çalışmaları için teşekkür etti.